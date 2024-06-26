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В Москве мигранты разбили девушке лицо, а затем сорвали с её шеи крестик

В Москве мигранты разбили девушке лицо, а затем сорвали с её шеи крестик

Безобидное замечание убавить у музыки звук сделанное в столичной подземке, обернулось оскорблениями, которые затем переросли в драку.

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Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Оскорбительное поведение всех в вагоне:  уступить должен приезжий, потому что со своим уставом нехрен лезть, оскорбительно для русских тупые мужички &quot;не замечающие&quot; проблему ; и наиболее оскорбители это пустившие в Россию наглых нерусей, абсолютно не подготовив нормативную, законодательную базу по типу Арабских Эмиратов по работе с пришлыми &quot;специалистами&quot;   -- уже просто любая проблема в России упирается в маловеров у власти в Кремле, 106 лет не на своём месте.
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4 час.
Ина Куликова
Мдяяя, про кофе отдельно... Не комильфо, однако. Мигрант, конечно, гадок, только и девица не айс.
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4 час.
Одиссей
Совершенно верно!!  Вот представьте себе: какая-то посторонняя тетка цепляется к ВАШЕМУ ребенку - ВАША реакция? Потом эта же тетка обливает кофе ВАШЕГО мужа - ВАША реакция? Ну, разумеется, если Вы - воспитанница Смольного, то скажете что-нить умное по-французски. А если в роду только рабочие и крестьяне? Улица бросает вызов - надо уметь дать улице ответ!!  И, кстати, а кто решил, что это семейство именно МИГРАНТЫ? Мужик на фото выглядит, конечно, слегка перекошенным от бешенства, но он гладко выбрит, т.е., не бородат, и внешне смахивает на татарина, например. Да даже и на русского, которого доскребли до татарина. И что тогда?
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2 час.

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