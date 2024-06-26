В Москве мигранты разбили девушке лицо, а затем сорвали с её шеи крестик

Оскорбительное поведение всех в вагоне: уступить должен приезжий, потому что со своим уставом нехрен лезть, оскорбительно для русских тупые мужички "не замечающие" проблему ; и наиболее оскорбители это пустившие в Россию наглых нерусей, абсолютно не подготовив нормативную, законодательную базу по типу Арабских Эмиратов по работе с пришлыми "специалистами" -- уже просто любая проблема в России упирается в маловеров у власти в Кремле, 106 лет не на своём месте.

Одиссей

Совершенно верно!! Вот представьте себе: какая-то посторонняя тетка цепляется к ВАШЕМУ ребенку - ВАША реакция? Потом эта же тетка обливает кофе ВАШЕГО мужа - ВАША реакция? Ну, разумеется, если Вы - воспитанница Смольного, то скажете что-нить умное по-французски. А если в роду только рабочие и крестьяне? Улица бросает вызов - надо уметь дать улице ответ!! И, кстати, а кто решил, что это семейство именно МИГРАНТЫ? Мужик на фото выглядит, конечно, слегка перекошенным от бешенства, но он гладко выбрит, т.е., не бородат, и внешне смахивает на татарина, например. Да даже и на русского, которого доскребли до татарина. И что тогда?