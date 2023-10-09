В Assassin's Creed Mirage нашли кота с «эмблемой ассасинов» на морде — у него трогатель...

В Assassin's Creed Mirage нашли кота с «эмблемой ассасинов» на морде — у него трогательная историяПользователь suckashelfboi101 с форума Reddit обратил внимание, что в Assassin’s Creed Mirage можно найти кота, узор на морде которого подозрительно напоминает эмблему ассасинов.