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В Assassin's Creed Mirage нашли кота с «эмблемой ассасинов» на морде — у него трогатель...

В Assassin's Creed Mirage нашли кота с «эмблемой ассасинов» на морде — у него трогатель...

В Assassin's Creed Mirage нашли кота с «эмблемой ассасинов» на морде — у него трогательная историяПользователь suckashelfboi101 с форума Reddit обратил внимание, что в Assassin’s Creed Mirage можно найти кота, узор на морде которого подозрительно напоминает эмблему ассасинов.

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