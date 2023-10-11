Новые удары по объектам в секторе Газа и переход к наступлению: как развивается палестино-израильский конфликт

Израильские военные сообщили о продолжении ударов по объектам ХАМАС. По данным ЦАХАЛ, за ночь поражены 80 целей, среди которых два отделения банков, которые, по сведениям израильской армии, использовались ХАМАС, а также места производства и хранения оружия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии