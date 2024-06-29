KubanPress: в Анапе массово эвакуировали пляжи из-за воздушной тревоги

На пляжах в Анапе объявили массовую эвакуацию из-за воздушной тревоги. Об этом пишет KubanPress. Отмечается, что около 10 утра администрация пляжа Витязево через громкоговорители попросила отдыхающих покинуть место отдыха в связи с воздушной тревогой.