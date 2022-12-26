Смоленск 2.0

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В Смоленской области огонь охватил фуру с партией мебели

В Смоленской области огонь охватил фуру с партией мебели

Фура с полуприцепом запылала на ходу по федеральной трассе в Смоленской области Уничтожение гружёного мебелью транспортного средства в результате пожара случилось сегодня ранним утром на автодороге М1 в Кардымовском районе Смоленской области.

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