В России хотят отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

В электронном виде оплата автоматически будет сохраняться и плательщик ее легко сможет найти В Госдуме поддержали законопроект депутатов "Единой России", позволяющий отказаться от бумажной квитанции за ЖКУ и заменить ее электронной платежкой, написав соответствующее заявление, пишут "Известия".