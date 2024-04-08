В России хотят отказаться от бумажных квитанций за ЖКУ

В электронном виде оплата автоматически будет сохраняться и плательщик ее легко сможет найти В Госдуме поддержали законопроект депутатов "Единой России", позволяющий отказаться от бумажной квитанции за ЖКУ и заменить ее электронной платежкой, написав соответствующее заявление, пишут "Известия".
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