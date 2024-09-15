"МЫ ПАХАЛИ": ГЕРОИ СВО ИДУТ В НОВУЮ ЭЛИТУ, НО ИМ НА ХВОСТ СЕЛИ "ТИКТОКЕРЫ"

Валерий Дюков

интерестно, когда и где эти СВОшники попали в партию Единая Россия, что то тут опять тёмное может произойти, пополнение армии Единой России, берут сомнения, что потом что то изменится во Власти, надо от всех партий разделять думу на равость в Партии, а то опять все останутся Единоросы и не один закон не пройдёт,,,,,,,,,,,,