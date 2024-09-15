Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"МЫ ПАХАЛИ": ГЕРОИ СВО ИДУТ В НОВУЮ ЭЛИТУ, НО ИМ НА ХВОСТ СЕЛИ "ТИКТОКЕРЫ"

"МЫ ПАХАЛИ": ГЕРОИ СВО ИДУТ В НОВУЮ ЭЛИТУ, НО ИМ НА ХВОСТ СЕЛИ "ТИКТОКЕРЫ"

АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Врио секретаря генсовета "Единой России" Владимир Якушев заявил, что из 380 участников СВО, выдвинутых партией на прошедших выборах, мандаты получат 308 человек, то есть 81%.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Одна надежда на них...
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9 час.
Валерий Дюков
интерестно, когда и где эти СВОшники попали в партию Единая Россия, что то тут опять тёмное может произойти, пополнение армии Единой России, берут сомнения, что потом что то изменится во Власти, надо от всех партий разделять думу на равость в Партии, а то опять все останутся Единоросы и не один закон не пройдёт,,,,,,,,,,,,
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8 час.
Валерий Дюков
думаю в Думе все партии должны быть на равном уровнесо всех партий ровное число выбранных Дипутатов, а то Памфилова опять сделает муть оди Единоросы....
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8 час.

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