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Южноуралец завоевал Кубок России по боксу

Южноуралец завоевал Кубок России по боксу

Эдмонд Худоян – победитель Кубка России по боксу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в минувшие выходные в Самаре завершились состязания на кубок страны по боксу среди мужчин.

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