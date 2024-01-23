Южноуралец завоевал Кубок России по боксу

Эдмонд Худоян – победитель Кубка России по боксу. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства по физической культуре и спорту Челябинской области, в минувшие выходные в Самаре завершились состязания на кубок страны по боксу среди мужчин.