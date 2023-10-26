ВЦИОМ опубликовал рейтинг компаний мечты

«Газпром» уже третий год подряд возглавляет список компаний, в которых хотели бы работать россияне. Это свидетельствует о высоком уровне престижа и доверия, которым пользуется компания в глазах наших соотечественников.
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