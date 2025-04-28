Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Александр Третьяк
    Действительно это не смешно. где 250 человек ,там под любым предлогом может появиться и 2500 и 25000Зря смеялись над ...
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    Я понимаю что большинство людей только по книгам знают как нацизм в Германии начинался в 32-33 годах. А ведь там было...Зря смеялись над ...
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Трамп прокомментировал результаты своей работы за 100 дней президентства

Трамп прокомментировал результаты своей работы за 100 дней президентства

Президент США Дональд Трамп назвал историческими достижения своей команды за первые 100 дней своего президентства.

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