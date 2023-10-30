Что за праздник Хэллоуин, откуда он к нам пришел и как его отмечать?

Хэллоуин — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Его отмечают 31 октября, в канун Дня всех святых Хэллоуин, который отмечают во всем мире 31 октября, один из самых таинственных праздников в году.