Что за праздник Хэллоуин, откуда он к нам пришел и как его отмечать?

Хэллоуин — современный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии. Его отмечают 31 октября, в канун Дня всех святых Хэллоуин, который отмечают во всем мире 31 октября, один из самых таинственных праздников в году.
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