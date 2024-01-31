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Закон, порядок, государство

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Морозы до - 33 градусов: погода на первые выходные в феврале в Приморье

Морозы до - 33 градусов: погода на первые выходные в феврале в Приморье

В первые выходные февраля в Приморье ожидается спокойная погода, и температурный режим будет соответствовать времени года, сообщает ИА UssurMedia, со ссылкой на Примгидромет.

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