Радикально новый дизайн: Huawei Mate XT 2 показали до премьеры

Тройной складной смартфон сменил конструкцию Инсайдер @UniverseIce опубликовал изображения Huawei Mate XT 2, раскрыв внешний вид нового флагманского смартфона с тройным складыванием.
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