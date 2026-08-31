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ВЕСТИ КРЫМ

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Около 2,5 миллиарда рублей направят на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе

Около 2,5 миллиарда рублей направят на поддержку бизнеса в Крыму и Севастополе

Средства выделят на частичную компенсацию расходов на оплату труда сотрудников, сообщили в правительстве России.

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