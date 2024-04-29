«Останется только Киев»: Эксперт предрек мрачное будущее Украины

Полковник Вооружённых сил США в отставке Лоуренса Уилкерсона, предположившего, что активное наступление России может привести к потере Украиной большинства городов, за исключением Киева, где сидит Владимир Зеленский.
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