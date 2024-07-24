Bloomberg: советники Трампа хотят увеличить военные расходы стран НАТО до 3% ВВП

Советники кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа предложили в случае его победы на выборах главы государства потребовать от союзников по НАТО увеличить траты на военные нужды.
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