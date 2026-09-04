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Такая «мягкая сила»: Минобрнауки хочет увеличить число иностранных студентов

Такая «мягкая сила»: Минобрнауки хочет увеличить число иностранных студентов

Министерство высшего образования и науки России намерено довести число учащихся из-за рубежа в отечественных университетах с нынешних 422 тысяч до 500 тысяч.

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