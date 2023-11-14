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США перекладывают на Украину вину за крупнейшую диверсию против России

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Ну, и после всех этих &quot;признаний&quot; типа &quot;я даже не знал, это все они проделали&quot; вы все еще будете сомневаться КТО Это Проделал???
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1 д.
Россиянин
Но ведь хохлов за это нужно наказывать. Как будут наказывать? Санкции объявят?😂
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57 мин.

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