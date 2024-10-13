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Царьград

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Впервые за 45 лет: в Пермском крае зафиксировано самое сильное октябрьское похолодание

Впервые за 45 лет: в Пермском крае зафиксировано самое сильное октябрьское похолодание

Температура ночью достигает рекордных значений.На Среднем Урале отмечают экстремальные перепады температур.

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