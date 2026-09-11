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Калуга-поиск

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В Медыни 19-летнюю студентку осудили за подработку "курьером" у мошенников

В Медыни 19-летнюю студентку осудили за подработку "курьером" у мошенников

В Медыни суд вынес приговор 19-летней жительнице Воронежской области, которая попыталась забрать деньги у 77-летней пенсионерки по указанию мошенников, сообщили в прокуратуре Калужской области.

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