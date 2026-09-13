Жир из щёк поможет восстановить роговицу и кости

Новосибирские исследователи пришли к выводу, что жировая ткань из области щёк способна стать источником материала для восстановления повреждённой роговицы и костей.
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