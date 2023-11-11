Банки против регуляции ИИ. Такова позиция финансового сектора

Российский банковский сектор выступает за минимальное вмешательство государства в развитие искусственного интеллектаКлючевые игроки российской банковской отрасли пришли к единому мнению, что государство должно придерживаться «мягкого» подхода к регулированию технологий искусственного интеллекта (ИИ).