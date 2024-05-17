Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Сартин
    Вот на 11 лет их под стражу, будет нормально.За организацию не...
  • Андрей
    Вчера сказал" на сегодняшний день нет"планов взятия харькова, но про завтрашний день ничего не говорил.😀😀😀Путин - о планах ...
  • Ваша Светлость
    Гниды в погонах...За организацию не...

Почему я спокоен за Министерство обороны и за то как будет развиваться экономика России в ближайшие 6 лет?

Почему я спокоен за Министерство обороны и за то как будет развиваться экономика России в ближайшие 6 лет?

Сейчас когда инсайдов стало меньше и инсайдеры чуть-чуть поутихли, можно попытаться спокойно поразмышлять о новых назначениях в правительстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх