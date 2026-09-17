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Один котёл за 1,3 миллиарда: ремонт на ТЭЦ-1 в Чите оказался дороже, чем подготовка всего Забайкалья к зиме

Один котёл за 1,3 миллиарда: ремонт на ТЭЦ-1 в Чите оказался дороже, чем подготовка всего Забайкалья к зиме

Капитальный ремонт одного котла на Читинской ТЭЦ-1 обошёлся в 1,3 миллиарда рублей. Это больше, чем стоимость подготовки всего Забайкальского края к отопительному сезону.

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