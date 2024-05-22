Среда, 2️⃣2️⃣ мая, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🐅 Международный день биологического разнообразия 🙏Никола Вешний 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1524 год - в Москве по велению князя Василия III заложен Новодевичий монастырь 📔 1848 год - в Санкт-Петербурге состоялось открытие новой торговой галереи - Петербургский Пассаж 📔 1856 год - купец Павел Третьяков приобрёл первые две картины для своей частной коллекции - этот день считается днём основания Третьяковской галереи 📔 1892 год - врач-дантист из Нью-Йорка Вашингтон Шеффилд придумал тюбик для зубной пасты 📔 1911 год - в Бельгии основана Международная кинологическая федерация 📔 1940 год - в СССР учредили знак особого отличия для Героя Социалистического труда - медаль "Серп и Молот" 📔 1960 год - на Всесоюзном радио вышел первый выпуск популярной воскресной юмористической передачи "С добрым утром!" 📔 1990 год - компания Microsoft презентовала, ставшую вскоре популярной, операционную систему Windows 3.