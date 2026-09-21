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Американский банк и катарский фонд создают партнёрство на $20 млрд

Американский банк и катарский фонд создают партнёрство на $20 млрд

ДОХА (ИА Реалист). JPMorgan и Катарское инвестиционное управление (QIA) ведут переговоры о создании инвестиционного партнёрства на сумму до $20 млрд.

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