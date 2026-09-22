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Донецкая группа новостей

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Россияне вместо долларов начали скупать золото пятиграммовыми слитками. Глава Гознака Аркадий Трачук сообщил, что спрос на них поднялся в 2,5–3 ...

Россияне вместо долларов начали скупать золото пятиграммовыми слитками. Глава Гознака Аркадий Трачук сообщил, что спрос на них поднялся в 2,5–3 раза.

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