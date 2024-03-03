Как за полчаса настряпать пельменей целую гору пельменей

А потому сегодня все перешли на полуфабрикаты — замороженные пельмени от производителей. К сожалению, магазинный аналог не идет ни в какое сравнение с домашними пельмешками, которые готовили наши бабушки и мамы.
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