Театр абсурда

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А чего все на Пескова накинулись?

А чего все на Пескова накинулись?

И дочь у него - безмозглая офигевшая овца, и гниду-Урганта он назвал патриотом, и заявил о жутких потерях нашей армии при выполнении задач "операции-Z", и назвал отвод войск от Киева жестом доброй воли, и сказал о том, что "операция-Z" уже завтра закончится подписанием мирного договора, а на интервью Песков вообще щеголял в синем пиджаке и желтом галстуке - цвета хохлостана! Всё это сопровождается злобным воем по поводу того, что Путин потерял контроль над своим слугой, и тот, проявляя свою либеральную сущность, совсем распоясался и продвигает идеи национал-предательства, за что усатый гад должен быть расстрелян или, хотя бы, с позором изгнан со службы.

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