"Простите, а это точно русское ТВ?": На Первом канале нашу историю переписали в пользу Украины

HotRS Левиты... вообще руссую гаплогруппу имеют.© Русской гаплогруппы не существует. Есть славянская. И она не общеславянская. "исследования ашкеназских левитов указывают на ̰н̰а̰л̰и̰ч̰и̰е̰ ̰о̰б̰щ̰е̰г̰о̰ ̰м̰у̰ж̰с̰к̰о̰г̰о̰ ̰п̰р̰е̰д̰к̰а̰ ̰г̰а̰п̰л̰о̰г̰р̰у̰п̰п̰ы̰ ̰R̰1̰a̰ ̰у̰ ̰з̰н̰а̰ч̰и̰т̰е̰л̰ь̰н̰о̰й̰ ̰ч̰а̰с̰т̰и̰ ̰и̰з̰ ̰н̰и̰х̰,̰ ̰п̰р̰е̰д̰п̰о̰л̰о̰ж̰и̰т̰е̰л̰ь̰н̰о̰ ̰ ͇ж͇̰͇и͇̰͇в͇̰͇ш͇̰͇е͇̰͇г͇̰͇о͇̰͇ ͇̰͇н͇̰͇а͇̰͇ ͇̰͇Б͇̰͇л͇̰͇и͇̰͇ж͇̰͇н͇̰͇е͇̰͇м͇̰͇ ͇̰͇В͇̰͇о͇̰͇с͇̰͇т͇̰͇о͇̰͇к͇̰͇е͇̰͇ ͇̰͇1͇̰͇,͇̰͇5͇̰͇—͇̰͇2͇̰͇,͇̰͇5͇̰͇ ͇̰͇т͇̰͇ы͇̰͇с͇̰͇я͇̰͇ч͇̰͇и͇̰͇ ͇̰͇л͇̰͇е͇̰͇т͇̰͇ ͇̰͇н͇̰͇а͇̰͇з͇̰͇а͇̰͇д͇̰͇.͇̰͇ ̰В исследовании Бехара установлено, что R1a1a является доминирующей гаплогруппой у ашкеназских левитов (52%), при этом у ашкеназов-кохенов она встречается редко (1,3%)."

Аркадий Цыганов Почему не учитывают Дух и Душу? Русский Дух это не сказки, а стержень, отношение к России. Пушкин по виду не совсем русский, но как он восславил нашу Родину! Кто служит России тот и истинный её сын.