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Наш потерянный мир

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В Липецкой области днем 15 июля сбили БПЛА

В Липецкой области днем 15 июля сбили БПЛА

В течение дня 15 июля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА) над территориями российских регионов, в том числе, Липецкой области.

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