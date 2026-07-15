В Липецкой области днем 15 июля сбили БПЛА

В течение дня 15 июля дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА) над территориями российских регионов, в том числе, Липецкой области.
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