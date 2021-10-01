РИАП "АПРАЛ" МТ

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Зюганов выдал гневный пассаж в адрес властей, которые задерживают коммунистов и творят полнейший беспредел

Зюганов выдал гневный пассаж в адрес властей, которые задерживают коммунистов и творят полнейший беспредел

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Надежда Фомина
Зюганов о каком беспределе идёт речь? Ваша партия лживая,созданная из пиявок которые присосались в думе. Пора эту партию КПРФ полностью отстранить как предателей и разрушителей СССР. КПРФ - партия преступников.

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