Зюганов выдал гневный пассаж в адрес властей, которые задерживают коммунистов и творят полнейший беспредел

Геннадий Андреевич проявляет чудеса политической многовекторности, на приеме у президента он промямлил что-то невнятное о поддержке Памфиловой, которую внесли в санкционный список в США.
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