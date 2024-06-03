Администрация Байдена рискнула эскалацией. Ответ Москвы изумит Вашингтон

В четверг администрация Байдена объявила, что позволит Украине наносить ограниченные удары по России с использованием оружия американского производства в связи с недавним наступлением России под Харьковом.
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