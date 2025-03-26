Для Warhammer 40,000: Darktide вышло обновление Nightmares & Visions с roguelike-модификаторами Fatshark в...

Для Warhammer 40,000: Darktide вышло обновление Nightmares & Visions с roguelike-модификаторамиFatshark выпустили обновление Nightmares & Visions для Warhammer 40,000: Darktide на всех платформах, ПК (Steam и Microsoft Store), Xbox Series X|S и PlayStation 5.
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