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Царьград

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Дональд Трамп предложил отменить переход США на зимнее время

Дональд Трамп предложил отменить переход США на зимнее время

Дональд Трамп выступил против перехода США на зимнее время, отметив его негативное влияние на граждан и бюджет.

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