Физики из России нашли способ повысить устойчивость оптических сенсоров к световому шуму

Сенсоры на фазовой сингулярности — это сверхчувствительные оптические устройства, регистрирующие изменение показателя преломления исследуемого вещества (аналита) при помощи измерения фазы оптического излучения.
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