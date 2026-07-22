Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 145 подписчиков

Физики из России нашли способ повысить устойчивость оптических сенсоров к световому шуму

Физики из России нашли способ повысить устойчивость оптических сенсоров к световому шуму

Сенсоры на фазовой сингулярности — это сверхчувствительные оптические устройства, регистрирующие изменение показателя преломления исследуемого вещества (аналита) при помощи измерения фазы оптического излучения.

Вернуться к статье