Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Москва потребовала от Берлина признать геноцидом преступления нацистской Германии

Москва потребовала от Берлина признать геноцидом преступления нацистской Германии

ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS Россия потребовала от ФРГ официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления против народов СССР актом геноцида со стороны Третьего рейха.

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Комментарии
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Нина Грекова
А ты то, кто на самом деле? Злость... так и лезет из вс ех дырок...
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7 час.
147683 Сероев
ПЛЮС КО ВСЕМУ  ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ ОБЖАЛУЕТСЯ ЗАКОННОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФРГ при объдиннии страны Может быть немецкий народ захочект восстановть ГДР Референдума то  не было
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7 час.
Boris Borisov
Нина Грекова, уважаемая- не злость у меня , а злой нерв справедливости ! Вас не заедает ? , что 80 лет паскуды(наши  русские ) державные молчали, не ставили русский  мой народ  ни во что , а сейчас , ВДРУГ !!!!!! , прозрели и пытаются в геноциде  русских с евреями поравнять ! Немцы правильно ответят: евреям выплатили и платим , в вам, Русским ,  без мата говоря --Хрен !  Где вы недоумки 80 лет были !  Мы , вам  ---НЕ ДОЛЖНЫ !//// страшно сказать , но , по справедливости я на стороне немцев !
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7 час.

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