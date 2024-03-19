Москва потребовала от Берлина признать геноцидом преступления нацистской Германии

ПЛЮС КО ВСЕМУ ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ ОБЖАЛУЕТСЯ ЗАКОННОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФРГ при объдиннии страны Может быть немецкий народ захочект восстановть ГДР Референдума то не было

Boris Borisov

Нина Грекова, уважаемая- не злость у меня , а злой нерв справедливости ! Вас не заедает ? , что 80 лет паскуды(наши русские ) державные молчали, не ставили русский мой народ ни во что , а сейчас , ВДРУГ !!!!!! , прозрели и пытаются в геноциде русских с евреями поравнять ! Немцы правильно ответят: евреям выплатили и платим , в вам, Русским , без мата говоря --Хрен ! Где вы недоумки 80 лет были ! Мы , вам ---НЕ ДОЛЖНЫ !//// страшно сказать , но , по справедливости я на стороне немцев !