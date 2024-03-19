ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS Россия потребовала от ФРГ официально признать блокаду Ленинграда и другие преступления против народов СССР актом геноцида со стороны Третьего рейха.
Москва потребовала от Берлина признать геноцидом преступления нацистской Германии
Комментарии
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Нина Грекова
А ты то, кто на самом деле? Злость... так и лезет из вс ех дырок...
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7 час.
147683 Сероев
ПЛЮС КО ВСЕМУ ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ ОБЖАЛУЕТСЯ ЗАКОННОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ ФРГ при объдиннии страны Может быть немецкий народ захочект восстановть ГДР Референдума то не было
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7 час.
Boris Borisov
Нина Грекова, уважаемая- не злость у меня , а злой нерв справедливости ! Вас не заедает ? , что 80 лет паскуды(наши русские ) державные молчали, не ставили русский мой народ ни во что , а сейчас , ВДРУГ !!!!!! , прозрели и пытаются в геноциде русских с евреями поравнять ! Немцы правильно ответят: евреям выплатили и платим , в вам, Русским , без мата говоря --Хрен ! Где вы недоумки 80 лет были ! Мы , вам ---НЕ ДОЛЖНЫ !//// страшно сказать , но , по справедливости я на стороне немцев !
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7 час.
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