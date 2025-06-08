Россия вошла в топ-6 экономик мира по независимости от экспорта

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Экономика России в 2024 году заняла шестое место в мире среди стран с самой низкой зависимостью от экспорта, сообщили РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.
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