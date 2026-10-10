Сыр – яркий показатель: Как сработало импортозамещение в России

Импортозамещение в России дало серьёзный толчок развитию внутренних производителей. Одним из самых ярких показателей успешности собственных предприятий стал сыр.
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