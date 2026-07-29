Секреты сибирских пельменей: пересобирая культовое блюдо по кирпичикам

Всякий раз, когда речь заходит о домашних пельменях, меня спрашивают об одном и том же: сколько класть мяса? Должно ли его быть в два раза больше теста или секрет в чём-то ином? Я перепробовала десятки вариантов, прежде чем поняла — математика здесь бессильна.
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