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Кухня и дом

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Секреты сибирских пельменей: пересобирая культовое блюдо по кирпичикам

Секреты сибирских пельменей: пересобирая культовое блюдо по кирпичикам

Всякий раз, когда речь заходит о домашних пельменях, меня спрашивают об одном и том же: сколько класть мяса? Должно ли его быть в два раза больше теста или секрет в чём-то ином? Я перепробовала десятки вариантов, прежде чем поняла — математика здесь бессильна.

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