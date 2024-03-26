Сколько нужно иметь подписчиков, чтобы ютуберу хватало на жизнь

Ютубер с аудиторией 100 тыс. человек уже может неплохо жить, а если у него полмиллиона просмотров, то зарабатываемых денег ему не только хватает на жизнь, но он ещё может немного откладывать и путешествовать по разным странам.
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