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Трамп поручил за 60 дней разработать план создания "Железного купола" для США

Трамп поручил за 60 дней разработать план создания "Железного купола" для США

Трамп подписал указ о разработке системы национальной системы ПРО "Железный купол". Документ предписывает министру обороны Питу Хегсету через 60 дней представить Трампу архитектуру и план создания "щита противоракетной обороны следующего поколения".

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