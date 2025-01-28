Трамп поручил за 60 дней разработать план создания "Железного купола" для США

Трамп подписал указ о разработке системы национальной системы ПРО "Железный купол". Документ предписывает министру обороны Питу Хегсету через 60 дней представить Трампу архитектуру и план создания "щита противоракетной обороны следующего поколения".
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