После многочисленных попыток РФ в ходе ракетного удара, по-видимому, удалось добратсья до моста в Затоке Одесской области и добиться некоторой степени его разрушения.
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После многочисленных попыток РФ в ходе ракетного удара, по-видимому, удалось добратсья до моста в Затоке Одесской области и добиться некоторой степени его разрушения.
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