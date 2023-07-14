Лена Мисько Рамирес прошел медосмотр в '"Ференцвароше" Как выяснили мы с @giorgiokud для «СЭ», сегодня 28-летний левый защитник Кристиан Рамирес прошел медосмотр перед переходом из «Краснодара» в «Ференцварош». Если результат окажется положительным, то эквадорец в ближайшее время заключит контракт с клубом из Будапешта, из которого он в январе 2017 года перебрался в РПЛ. Уже завтра футболист, чей трансфер, по нашим данным, обойдется «фради» в 1,2 миллиона евро, может приступить к тренировкам под руководством Станислава Черчесова. 19 июля венгерская команда проведет дома ответный матч 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов с фарерским «Клаксвиком» (первая встреча – 0:0). Если «Ференцварош» выйдет во 2-й раунд, то Кристиана заявят для участия в турнире. Национальное же первенство стартует в последний уик-энд июля.

Лена Мисько «Фламенго» отправил «Зениту» официальное предложение в размере 15 миллионов евро за переход Клаудиньо. Бразильский клуб предложил разбить платёжи на 10 равных частей, которые он планирует выплачивать в течении 5 лет. Этот вариант также подразумевает передачу 100% прав на игрока и не включает в себя возможные бонусы. Руководство бразильского клуба с оптимизмом смотрит на возможные итоги переговорного процесса, во многом из-за сильного желания самого Клаудиньо перейти во «Фламенго», с которым игрок уже согласовал детали четырёхлетнего контракта