1. Элина Свитолина и Арина Соболенко не сыграют в финале «Уимблдона». Украинка проиграла Маркете Вондроушовой (для чешки это второй финал «Большого шлема»), а белорусская теннисистка уступила Онс Жабер, которая вышла в финал второй год подряд.
Соболенко и Свитолина мимо финала «Уимблдона», Россию не пригласят на Олимпиаду 26 июля, «Милан» взял Пулишича, русского языка не будет в EA Sports FC и другие новости
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Лена Мисько
Рамирес прошел медосмотр в '"Ференцвароше" Как выяснили мы с @giorgiokud для «СЭ», сегодня 28-летний левый защитник Кристиан Рамирес прошел медосмотр перед переходом из «Краснодара» в «Ференцварош». Если результат окажется положительным, то эквадорец в ближайшее время заключит контракт с клубом из Будапешта, из которого он в январе 2017 года перебрался в РПЛ. Уже завтра футболист, чей трансфер, по нашим данным, обойдется «фради» в 1,2 миллиона евро, может приступить к тренировкам под руководством Станислава Черчесова. 19 июля венгерская команда проведет дома ответный матч 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов с фарерским «Клаксвиком» (первая встреча – 0:0). Если «Ференцварош» выйдет во 2-й раунд, то Кристиана заявят для участия в турнире. Национальное же первенство стартует в последний уик-энд июля.
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6 час.
Лена Мисько
«Фламенго» отправил «Зениту» официальное предложение в размере 15 миллионов евро за переход Клаудиньо. Бразильский клуб предложил разбить платёжи на 10 равных частей, которые он планирует выплачивать в течении 5 лет. Этот вариант также подразумевает передачу 100% прав на игрока и не включает в себя возможные бонусы. Руководство бразильского клуба с оптимизмом смотрит на возможные итоги переговорного процесса, во многом из-за сильного желания самого Клаудиньо перейти во «Фламенго», с которым игрок уже согласовал детали четырёхлетнего контракта
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5 час.
Лена Мисько
Алё, рэф! *** Немного о Суперкубке и Карасеве 1) Поломана традиция давать СК лучшему судье сезона давно — начиная с Кашшаи. Хотя, думаю, Безбородов должен быть доволен финалом Кубка. Мне кажется, матч более статусный. 2) Карасев с помощниками лигочемпионского уровня. Работал с ними в еврокубках. И Мешков в качестве ВАР — тоже из евробригады. 3) Не будет офсайдных линий. Как и в начале сезона. Ждем. 4) У Зенита при судействе Карасева статистика положительная: 29+, 12=, 7- У ЦСКА отрицательная: 12+, 10=, 13-. С учетом всех турниров. 5) Сергей Геннадьевич судил Зенит - ЦСКА трижды. В Суперкубке в 2016-м (победа Зенита 1-0). В ЧР в 21-м и 23-м годах. Там по победе у каждой команды. Думаю, судейство будет с холодной головой. Настрой серьезный на сезон, позитивный. Все хотят переломить ситуацию, когда к судейству было чересчур много вопросов в прошлом сезоне. Уверен, на первый план выйдут не решения рефери. Увидим-проверим завтра.
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3 час.
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