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Поляки безжалостно калечат украинских солдат: Карта специальной военной операции на Украине на 17 ноября 2024 года

Поляки безжалостно калечат украинских солдат: Карта специальной военной операции на Украине на 17 ноября 2024 года

Поляки безжалостно калечат украинских солдат: Карта специальной военной операции на Украине на 17 ноября 2024 года Юлия СоколоваНекачественные боеприпасы, используемые украинскими военными во время тренировок на польском военном полигоне, обернулись настоящей трагедией для многих новобранцев ВСУ.

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