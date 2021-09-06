ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 084 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Голдберг
    Что вы хотите услышать от львовянина?Он родился во Львове.Чей Крым? или Пер...
  • vitaly yanushkevich
    Партийцы просто,,зажрались" и из коммунистов стали нахлебниками народа.Какой должна быть...
  • Виталий Литвинов
    Зри в корень! (К. Прутков)Мое отношение к с...

О главном уроке Афгана для каждого

О главном уроке Афгана для каждого

Фото © Reuters.Даже для того, кто находится от него за тысячи километров.Мне кажется, для России этот урок тоже важен.

Вернуться к статье
11
Обсудить
ГусЕна
Как лихо нам пытаются втереть, что государство и Отечество-это праздные слова. Сейчас набегут тролли зачеркнуто, обиженки и начнут трочить " это государство нас ниспасет"....Увы, мы прекрасно знаем, что Россия придет и спасет. И спасаем мы не себя сначала, а ближнего. Начиная от детей. Это в подкорке русскаго, россиянина. Не надо нам западных ценнОстей. Это пусть они боятся со своей педофилией и трансгендерами...А у нас семья, мама и папа, дедушаа и бабушка и надел земли за третьего ребенка.

Картина дня

наверх