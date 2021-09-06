О главном уроке Афгана для каждого

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаО главном уроке Афгана для каждогоФото © Reuters.Даже для того, кто находится от него за тысячи километров.Мне кажется, для России этот урок тоже важен.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГусЕнаКак лихо нам пытаются втереть, что государство и Отечество-это праздные слова. Сейчас набегут тролли зачеркнуто, обиженки и начнут трочить " это государство нас ниспасет"....Увы, мы прекрасно знаем, что Россия придет и спасет. И спасаем мы не себя сначала, а ближнего. Начиная от детей. Это в подкорке русскаго, россиянина. Не надо нам западных ценнОстей. Это пусть они боятся со своей педофилией и трансгендерами...А у нас семья, мама и папа, дедушаа и бабушка и надел земли за третьего ребенка.Комментировать
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