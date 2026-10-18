В ночь на 18 октября Калужская область подверглась атаке боевых беспилотников. За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 24 БПЛА над территориями Жуковского, Кировского, Малоярославецкого, Перемышльского и Спас-Деменского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.