ВМФ РФ приступил к проведению планового стратегического учения "Океан-2024"

Соединения и объединения Военно-морского флота России в соответствии с планом подготовки ВС РФ приступают к участию в стратегическом командно-штабном учении "Океан-2024", которое продлится с 10 по 16 сентября, сообщает пресс-служба Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии