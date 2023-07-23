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"Союзник обманул". Польша нанесла удар в спину

"Союзник обманул". Польша нанесла удар в спину

С большим удовольствием почитал польскую прессу. Откровенно говоря, поляки сильно недовольны своим чересчур эмоциональным соседом, который то и дело прибегает к эмоциональному рэкету.

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Комментарии
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N
Nata
Лучше отстаивать интересы своего народа, а не списывать долги других стран поднимая цены  своему.
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13 час.
ОТ
Олег Тимофеев
🐧🦆🐏🇬🇧🐧🦆🐏🇮🇱🤡💩🦂
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13 час.
Виктор Журавлев
Интересы своего народа иногда заключаются в помощи другим народам!
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13 час.

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