С большим удовольствием почитал польскую прессу. Откровенно говоря, поляки сильно недовольны своим чересчур эмоциональным соседом, который то и дело прибегает к эмоциональному рэкету.
"Союзник обманул". Польша нанесла удар в спину
Комментарии
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N
Nata
Лучше отстаивать интересы своего народа, а не списывать долги других стран поднимая цены своему.
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13 час.
ОТ
Олег Тимофеев
🐧🦆🐏🇬🇧🐧🦆🐏🇮🇱🤡💩🦂
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13 час.
Виктор Журавлев
Интересы своего народа иногда заключаются в помощи другим народам!
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13 час.
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