Вирус атакует: в Приморье частично закрывают школы и детские сады

В Приморье заболеваемость острыми респираторными инфекциями на минувшей неделе регистрируется выше уровня эпидемического порога на 5,67%, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
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